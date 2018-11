Crédit photo : Courtoisie

C’est sous le thème Parce que nous serons tous proches aidants que Le Comité proches aidants Kamouraska et les Services Kam-Aide soulignent la Semaine nationale des proches aidants (SNPA), du 4 au 10 novembre prochain.

Le Québec comptait 1,7 million de proches aidants en 2012. Au Bas-Saint-Laurent, on estime ce nombre à 16 000 personnes. Le vieillissement de la population entrainera forcément une augmentation du nombre de personnes qui endosseront ce rôle au cours de prochaines années. Que ce soit par amour, solidarité ou nécessité, chacun de nous peut être appelé à devenir le proche aidant de quelqu’un.

Le Comité proches aidants Kamouraska et ses partenaires organisent mensuellement des activités pour les proches aidants, mais également pour la population de la MRC. En collaboration avec les Services Kam-Aide, ils offrent aux proches aidants d’une personne aînée, différents services pour faciliter leur quotidien : écoute et soutien individuel et de groupe, rencontres d’information, de formation, et, de ressourcement, et, du répit.

Les services et activités sont rendus possibles grâce à l’apport financier de L’APPUI Bas-Saint-Laurent pour les proches aidants d’aînés.