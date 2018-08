Crédit photo : Véronique Dionne

Une autre foule de plus de 165 personnes a vu les Cataractes de Grand-Sault marquer deux points à son dernier tour au bâton pour se sauver avec une victoire de 2 à 1 sur le CHOX-FM de La Pocatière, dans le cadre de la série quart de finale « D » de la Ligue Senior Puribec.

Un autre bon duel de lanceur entre Matt Curry (Cataractes de Grand-Sault) et Martin Bossé (CHOX-FM de La Pocatière). Tirant de l’arrière 1 à 0, les Cataractes ont entrepris la dernière manche avec des simples successifs d’Éric Moreau et de Rico Proulx (les 2e et 3e cs des locaux). Yves Parent frappe ensuite un optionnel avec le jeu au marbre, mais le coureur est déclaré sauf et c’est l’égalité. Le 4e frappeur de la manche, François Fortier, dépose un amorti suicide qui permet à Rico Proulx d’atteindre la dernière base et de mettre un terme à la rencontre. Le CHOX-FM avait ouvert le pointage en sixième manche grâce à la générosité de Curry qui avait donné un but sur balles à Cédric Lizotte (son 3e de la manche) avec les buts remplis et deux retraits. Rico Proulx avait frappé le premier coup sûr des Cataractes face à Martin Bossé en quatrième manche.