Sentiers d’Ixworth : un pont à temps pour le Défi Santé Familles?

Crédit photo : Maxime Paradis

Fermé depuis plus d’un an, le pont donnant accès aux Sentiers d’Ixworth sera bientôt accessible, les travaux de reconstruction ayant débuté cette semaine. Estimés à plus de 40 000 $, ils devraient être complétés à temps pour l’édition hivernale du Défi Santé Familles d’Ixworth, prévu le 17 février prochain.

C’est tout récemment que le maire de Saint-Onésime, Benoît Pilotto, nous annonçait que le contrat visant à remplacer le pont principal donnant accès aux Sentiers d’Ixworth avait été octroyé le 15 janvier dernier. Il précisait que selon les termes du contrat ces travaux devraient être terminés d’ici le 9 février.

Évalués à 43 637,61 $, les travaux consistent au remplacement des traverses et du système de retenue. Rappelons que ceux-ci avaient été annoncés au préalable par l’ancienne mairesse de la municipalité, Mme Hélène Laboissonnière, en août dernier. Comme il avait été déterminé sous l’ancien conseil, ces travaux seront payés à partir des revenus de la taxe d’accise. Les seuls changements apportés aux plans initiaux sont une diminution du tonnage du pont qui passera à 2 t et une réduction de sa largeur qui sera désormais de 12’, extérieur à extérieur, mais de 11’ d’une balustrade à l’autre.

« On économise peut-être 2000 $ en apportant ces changements », de mentionner Benoît Pilotto, qui s’attendait à une économie plus importante pour la Municipalité. « Ce qui compte, c’est que le pont va répondre aux besoins des gens qui l’empruntent, c’est-à-dire des raquetteurs, des skieurs, des marcheurs, des chevaux, une motoneige pour l’entretien des Sentiers en hiver et un quad en été », ajoutait-il.

À temps pour le Défi Santé Familles?

Si l’échéancier de reconstruction du pont est respecté, celui-ci pourra accueillir ses premiers skieurs, raquetteurs et mêmes marathoniens hivernaux lors de l’édition du Défi Santé Familles prévue le samedi 17 février prochain à 12 h 30 dans les Sentiers d’Ixworth. Organisée annuellement par le Comité de développement, cette activité permet de faire de la raquette, de la course sur sentiers damés, ou du ski de fond dans les Sentiers d’Ixworth, en prenant part à différents parcours dont la distance varie entre 2,2 et 9,5 km. « On se réjouit que le pont soit complété à temps pour notre activité. Même s’il n’était pas terminé, l’activité aurait lieu quand même », de préciser Virginie Arsenault-Jacques, membre du comité de développement.

Même si l’activité est gratuite, les gens sont invités à laisser une contribution volontaire en échange de leur participation. Pour informations et inscriptions : developpement-stonesime@hotmail.com.