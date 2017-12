Sentence suspendue pour un citoyen qui a agressé un conseiller municipal

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Léo Gaudreau, bientôt 80 ans, écope d’un sursis de sentence de 18 mois, donc il n’ira pas en prison, pour avoir commis des voies de fait causant des lésions sur le conseiller Gérald Bérard de Saint-Roch-des-Aulnaies.

L’événement est survenu il y a environ un an à la salle du conseil de Saint-Roch-des-Aulnaies. Le dossier des pompiers, à l’époque, était un sujet de discordance pour le citoyen qui s’en était pris physiquement, devant témoins, à monsieur Bérard. Ce dernier avait subi une coupure à l’œil et était resté craintif pendant plusieurs mois. Il avait porté plainte à la police.

Monsieur Gaudreau a donc été reconnu coupable de voies de fait avec lésions et intimidation. Sa sentence a été prononcée le 5 décembre dernier au Palais de justice de Montmagny. Une sentence suspendue signifie qu’un juge décide de ne pas imposer la peine qu’il juge appropriée et soumettre le contrevenant à une ordonnance de probation. Il a toutefois un dossier criminel. Il doit respecter plusieurs conditions dont, entre autres, ne pas s’approcher de monsieur Bérard et ne pas aller au conseil municipal.

Monsieur Bérard est d’ailleurs toujours conseiller à la municipalité.