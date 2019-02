Une semaine riche en recrutement

Crédit photo : Courtoisie

La 8e édition de la Semaine des régions est couronnée de succès pour les agents de migration de Place aux jeunes Bas-Saint-Laurent (PAJ-BSL).

Du 4 au 8 février, à Montréal et Québec, plusieurs centaines d’étudiants et employés potentiels ont été rencontrés lors de plusieurs activités de réseautage et d’information. À Montréal, les chercheurs d’emplois ont pu explorer leurs opportunités notamment grâce au seul événement exclusivement voué à l’emploi en région au Québec; le Salon de l’emploi et de la vie en région.

Dans les deux villes, la semaine de recrutement a permis aux agents de cibler les domaines d’emploi les plus en demande au Bas-Saint-Laurent afin de rencontrer les employés potentiels directement.

En tout, les agents de migration PAJ-BSL ont visité une quinzaine d’établissements scolaires différents. Une majorité d’étudiants a manifesté l’envie de démarrer une démarche migratoire avec Place aux jeunes.