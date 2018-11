Crédit photo : Rawpixel (Unsplash.com)

La 16e Semaine québécoise des Rencontres interculturelles se tiendra du 5 au 11 novembre prochains et des activités sont prévues au Kamouraska, afin d’outiller le milieu et favoriser des relations interculturelles harmonieuses.

Une première activité s’adressant au milieu communautaire du Kamouraska se tiendra le 7 novembre à 13h30 à l’édifice Claude-Béchard de Saint-Pascal. Il s’agit d’une formation avec madame Annie Demers-Caron, anthropologue. La rencontre a notamment pour objectif de saisir le vécu des personnes immigrantes dans leur intégration à leur communauté d’accueil. « Cette formation permettra également de développer notre boîte à outils de gestes concrets qui favorisent les bonnes relations interculturelles chez nous », de mentionner madame Julie-Christine Helas, agente de mobilisation à l’immigration à la MRC de Kamouraska. Réservation obligatoire auprès de Mme Doris Rivard au drivard@mrckamouraska.com.

Question de faire connaissance avec les personnes immigrantes nouvellement arrivées ou installées depuis longtemps au Kamouraska, un 5 à 7 réseautage est organisé le vendredi 9 novembre au Café/boutique chez Patience au 345 rue Taché à Saint-Pascal. Ce sera une occasion de plus de témoigner de l’accueil chaleureux du Kamouraska mais surtout d’encourager le dialogue et développer des liens d’appartenance. « Nous désirons que les personnes immigrantes qui habitent au Kamouraska se sentent ici chez elles. J’encourage donc les citoyens de notre région à participer aux différentes activités de réseautage organisées. Tous ensemble, faisons en sorte de garder ces nouveaux arrivants chez-nous», de dire le préfet, M. Yvon Soucy.

Au cours de l’année, d’autres activités sont prévues pour tisser des liens avec les personnes immigrantes nouvellement arrivées au Kamouraska. Tenez-vous informé par l’entremise du quoifaireaukamouraska.com.

Les actions organisées dans le cadre de la Semaine québécoise des Rencontres interculturelles organisées par la MRC de Kamouraska sont effectuées dans le cadre du programme Mobilisation et diversité du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Ces actions et les subséquentes ont pour objectifs de préparer, informer et sensibiliser le milieu et ainsi créer une communauté encore plus inclusive et accueillante.