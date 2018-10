La semaine des maisons des jeunes célèbre sa 21e édition en grand

Crédit photo : Courtoisie

Le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) est heureux de présenter la 21e édition de La Semaine des maisons des jeunes (SMDJ) qui se tiendra du 8 au 14 octobre prochain, sous la thématique Critiques, actifs et responsables.

Les co-porte-parole Étienne Dano et Pascal Morrissette iront à la rencontre des communautés pour promouvoir la multitude d’activités qui sera présentée dans près de 180 maisons des jeunes à travers le Québec. Durant sept jours de festivités, la communauté est invitée à aller à la rencontre de plus de 60 000 adolescents, de plus 500 animateurs et de plus de 3000 bénévoles qui prendront part à cette édition.

Critiques, actifs et responsables

Avec la thématique Critiques, actifs et responsables la RMJQ désire renforcer sa mission auprès des jeunes de 12 à 17 ans en faisant d’eux des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables. Au cours de cette semaine, chacune des maisons des jeunes proposera différentes activités afin de sensibiliser la population locale au travail quotidien. Cette initiative permettra également aux jeunes de s’exprimer publiquement en créant un pont avec leur communauté.

Avec une programmation gratuite et ouverte au public, l’événement offre une grande variété d’activités culturelles, communautaires, artistiques et sportives. Une belle façon pour les citoyens de se familiariser avec leur milieu de vie et de mieux comprendre les enjeux qui les entourent.