Dans le cadre de la Semaine de l’emploi au Bas-Saint-Laurent, qui se tiendra du 19 au 23 mars 2018, le Bureau de Services Québec de La Pocatière et les organismes en employabilité du Kamouraska s’unissent pour offrir une programmation d’activités diversifiées aux chercheurs d’emplois avec la Semaine de l’emploi au Kamouraska.

« La Semaine de l’emploi est une excellente occasion pour découvrir nos ressources en employabilité, outiller les chercheurs d’emploi et faire découvrir les entreprises du Kamouraska », mentionne Mme Hélène Marquis, directrice du Bureau de Services Québec à La Pocatière.

La Semaine de l’emploi au Kamouraska sera lancée le lundi 19 mars lors d’un 4 à 6 qui aura lieu aux Ateliers Mon-Choix de Saint-Pascal. Les entreprises, les organismes, de même que les citoyens de la région sont invités à y participer afin de visiter ce lieu d’expérimentation du travail et découvrir l’étendue de leurs services. Confirmez votre présence au 418 856-7035 poste 3273, ou info@cosmosskamouraska.com.

Le mardi 20 mars, c’est l’organisme en employabilité Projektion 16-35 qui offrira une formation sur les meilleures pratiques en service à la clientèle et sur la préparation à la recherche d’emploi (outils, mini-entrevue, etc.) à l’hôtel de ville de La Pocatière. Inscription au 418 492-9127 poste 0, ou info@projektion16-35.ca.

Finalement, le jeudi 22 mars se déroulera la 16e édition de la Foire de l’emploi unEmploi.ca, sous la direction du Service d’aide à l’emploi SAE Kamouraska. Cette grande foire de l’emploi se tiendra au Centre Bombardier de La Pocatière, de 14 h à 19 h. Les chercheurs d’emploi sont conviés à l’activité afin d’y rencontrer les nombreux employeurs réunis pour l’occasion et bénéficier d’un service de photographie professionnelle. Ils pourront aussi se familiariser avec la région du Kamouraska en ayant accès à un kiosque d’information sur place. De plus, les visiteurs pourront assister dès 13 h à une conférence portant sur le domaine de la métallurgie. Ils seront invités par la suite à visiter le Centre de métallurgie de La Pocatière et à faire l’essai d’un simulateur de course conçu par des étudiants du Pavillon-de-l’Avenir. Pour plus d’information : 418 856-4288, poste 202, ou recrutement@saek.ca.