Semaine de l’action bénévole : 44e édition du 15 au 21 avril 2018

Les origines de la Semaine de l’action bénévole : C’est en 1943, à partir de l’Angleterre, qu’est proclamée à travers le monde occidental, la première semaine de l’action bénévole.

Nous sommes en pleine deuxième guerre mondiale, la majeure partie des hommes sont partis combattre et les femmes tiennent le fort dans plusieurs domaines, dont le volet humanitaire. Après la fin de la guerre, des activités de reconnaissance sont organisées à petite échelle de façon plus ou moins structurées. À la fin des années soixante, l’idée de consacrer une semaine spécifique à l’action bénévole voit le jour. Le nombre de centres d’action bénévole au Canada connaît une croissance fulgurante, mais chaque organisation décide individuellement de la date pour souligner cette semaine. En 1990, le mouvement bénévole nord-américain s’entend pour arrêter la semaine à date fixe en avril. La Semaine de l’action bénévole devient ainsi le point culminant de l’année, pour souligner les efforts de millions de bénévoles.

Au Québec

C’est en 1972 que l’Association des centres de bénévolat du Québec (ancêtre de la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec) voit le jour. À cette époque, l’ACBQ propose de décréter la semaine du bénévolat en septembre. Ainsi, est souligné de manière durable, la contribution des bénévoles d’ici. En 1974, l’ACBQ décide d’aligner les dates québécoises de la semaine de l’action bénévole sur celles des Américains. À partir de ce moment, pratiquement toute l’Amérique du Nord célèbre la Semaine de l’action bénévole en avril de chaque année. Depuis plus de trente ans, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec est responsable de la campagne promotionnelle pour souligner la semaine de l’action bénévole.

Au Kamouraska

Plus près de nous, la Semaine de l’action bénévole est soulignée depuis plus de 25 ans par le Centre d’action bénévole Cormoran. C’est le moment idéal pour remercier les milliers de personnes qui s’impliquent bénévolement et qui donnent généreusement de leur temps pour améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens.