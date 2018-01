Seigneurie des Aulnaies : changement à la direction générale

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La Seigneurie des Aulnaies est à la recherche d’une nouvelle personne pour occuper le poste de directeur (trice) général (e). Mme Dominique Garon, directrice depuis 2013, restera en poste jusqu’à l’embauche d’une nouvelle personne afin d’effectuer la transition.

Le conseil d’administration tient à remercier Mme Garon pour ses quatre années de services. Sous la gouverne de Mme Garon, la Seigneurie a renforcé sa position comme intervenant régional d’importance sur les plans culturel, touristique et agroalimentaire. Notons entre autres l’obtention du Grand Prix du Tourisme de la Chaudière-Appalaches 2016 dans la catégorie « Attraction touristique ». Dans la cadre des Prix du patrimoine 2015 de la MRC de L’Islet, la Fête du Pain de la Seigneurie des Aulnaies a remporté le prix « Interprétation et diffusion » et M. Réjean Labbé, meunier, a remporté le prix « Porteurs de tradition ». De plus, le pavillon d’accueil de la Seigneurie des Aulnaies a reçu le prix « Coup de cœur 2016 » de l’Association des Architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) en plus d’être lauréat du « Prix Nobilis 2015 » dans catégorie bâtiment commercial.

Le nombre de visiteurs annuel a grimpé de plus de 10 % depuis 2015, se situant au-delà de 22 000 visiteurs. La programmation culturelle s’est enrichie avec la Fête du Pain, la Seigneurie des horreurs et la semaine du patrimoine, organisée de pair avec le comité culture et patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Les activités du moulin ont également progressé avec une hausse de plus de 50 % de la production depuis 2014 pour se situer à près de 100 tonnes en 2017. Un partenariat a été signé avec « Du pain… c’est tout! », permettant d’offrir à la population une offre de produits de boulangerie artisanale qui met en valeur les farines de la Seigneurie.

La situation financière de l’organisme s’est également solidifiée avec l’obtention d’un financement accru de la part du Ministère de la Culture et des Communications et la création d’un fonds de dotations. Le contexte sera donc positif pour l’intégration de la nouvelle personne au poste de la direction générale. Dans le meilleur des résultats, l’entrée en poste est prévue pour début mars.