La sculpture sur neige célébrée en grand à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Après quatre jours de sculpture sur neige et d’activités de toutes sortes, la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli s’est achevée dimanche sur une note des plus positives. Les lauréats des différents volets de la compétition ont été dévoilés à l’occasion de la cérémonie de clôture devant un public ravi.

Les sculpteurs et les visiteurs ont pu profiter d’une belle fin de semaine animée et des conditions météo très confortables. Une bonne vingtaine de sculptures éphémères monumentales ont été réalisées au cours de l’événement avec des participants prenant part aux volets international, provincial, relève et amateur de la compétition de sculpture sur neige. Les nombreuses équipes ont œuvré sans relâche avec grand talent et les lauréats de la compétition ont été dévoilés à l’issue des festivités.

Au volet international, Silhouette de l’équipe représentant le Canada a remporté à la fois le Prix du Jury et le Prix du public. Au volet provincial, c’est l’équipe de Québec 2 qui a remporté le Prix du jury et le Prix du public pour Feu le dragonnier. Le Prix des artistes au volet provincial a quant à lui été décerné à l’équipe de la Montérégie avec leurs Drôles de moineaux. Au volet relève de la compétition, c’est L’amour impossible conçue par les élèves de l’Académie Les Estacades de Trois-Rivières qui a été nommée lauréat du Prix du jury. Enfin, au volet amateur, le Prix du public a été décerné à l’œuvre Turtle jam exécutée par l’équipe représentant les Productions Catawa.

Très fier de cette 23e présentation de son événement, le comité organisateur de la Fête d’hiver remercie les artistes-sculpteurs participants, les très nombreux festivaliers venus prendre part aux activités, les bénévoles qui ont donné temps et énergie ainsi que les nombreux partenaires qui ont offert leur appui. Et bonne nouvelle : les organisateurs confirment la tenue d’une 24e Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 7 au 10 février 2019.