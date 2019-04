Scandale reçoit la mesure Soutien au travail autonome

Crédit photo : Courtoisie

La MRC de L’Islet confirme son soutien, par la mesure Soutien au travail autonome (STA), à Mme Brenda-Gail Keating pour son entreprise Scandale. Spécialisée dans l’accompagnement pour des événements commerciaux, la nouvelle entreprise offre également un service de gestion des médias sociaux et de la formation.

Après de nombreuses années dans le domaine du service à la clientèle, de la vente et du marketing, Mme Keating propose aux entreprises de la région un service de coordination et d’accompagnement lors de salons commer­ciaux. En partenariat avec le Centre local d’emploi, la mesure STA permet à des promoteurs de concrétiser un projet d’entreprise en offrant de l’encadrement, des conseils techniques et du soutien financier.