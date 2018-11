La SAQ remet plus de 4 703 dollars à Moisson Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

L’élan de générosité des Québécois s’est encore une fois manifesté alors que du 4 au 14 octobre dernier, la SAQ sollicitait sa clientèle au profit du réseau des BAQ.

À la somme amassée lors de cette activité, la SAQ a ajouté les sous provenant de la vente de ses boîtes-cadeaux lui permettant de remettre un chèque de 325 000 $ à l’échelle de la province. Ce montant, ajouté à celui récolté à sa campagne BAQ du printemps, totalise un don de la SAQ de plus d’un million de dollars au profit des BAQ, plus précisément 1 230 108 $ à travers le Québec dont 23 622 $ a été remis à Moisson Kamouraska. « Pour nous, ce montant arrive à point : notre réseau nourrit les familles 7 jours sur 7 et les besoins se font ressentir à l’année. À l’aube de la période des fêtes, au nom des 400 000 personnes qui font appel aux banques alimentaires chaque mois, merci à la SAQ, ses employés et clients pour leur générosité », de déclarer M. Tremblay des BAQ.