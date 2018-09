En santé, Québec solidaire mise sur la décentralisation et sur la prévention

Crédit photo : Courtoisie

Face aux difficultés rencontrées dans les hôpitaux et dans l’ensemble du réseau de la santé, M. Guillaume Dufour, candidat de Québec solidaire dans le comté de la Côte-du-Sud, estime que son parti propose des solutions efficaces.

« Il faut un réseau de santé public qui soit gratuit, accessible et universel », assure-t-il.

« Tout d’abord, pour contrer les ruptures de services comme celles que nous connaissons actuellement, il faut ramener la prise des décisions au niveau local. Elle tiendra ainsi compte des réalités géographiques de notre milieu. Le regroupement d’établissements (CISSS) a créé des entités tellement imposantes qu’il est difficile de tenir compte des besoins de chacune des populations qu’elles desservent. »

Selon lui, l’amélioration du réseau de la santé passe par une modification dans la façon de rendre les services, comme le propose la plateforme de Québec solidaire. « La refonte des services offerts par les CLSC qui offriront des services 24 h sur 24, 7 jours par semaine, permettra d’accueillir les personnes qui ont besoin de soins de santé le jour même, mais qui n’ont pas besoin d’aller à l’urgence. »

« Enfin, la prévention est un aspect essentiel pour la santé physique comme pour la santé mentale. Elle exige toutefois une approche globale où il faut tenir compte de l’ensemble des facteurs qui peuvent affecter la santé : des logements salubres et abordables, de la nourriture de qualité, un emploi et un salaire adaptés au coût de la vie, l’inclusion de toutes et tous, des services publics accessibles et gratuits, un environnement exempt de pollution… »

« Ramener la gestion des établissements de santé aux autorités locales et aux citoyennes et citoyens, réinstaurer un réseau de CLSC bonifié présent sur l’ensemble du territoire et assurer la santé de la population en mettant en place des mesures de prévention globales et efficaces, voilà un plan pour que la population retrouve confiance en notre système de santé », a conclu Guillaume Dufour.