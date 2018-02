Salut, Maurice!

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La nouvelle est tombée comme une brique : Maurice Gagnon, après 32 ans de bons et loyaux services, n’écrira plus dans les pages du Placoteux.

Des compressions budgétaires auront eu raison du poste du doyen de cet hebdomadaire coopératif. En tant que professeurs du programme Arts, lettres et communication, option Médias, nous tenons à souligner à quel point la qualité et la profondeur de ses textes nous manqueront. En classe, nous donnions souvent en exemple ses entrevues avec des artistes de passage dans la région, ses portraits de personnalités régionales ou nationales, ses articles et ses reportages. Maurice est quelqu’un de profondément humain qui abordait la nouvelle et la culture avec sensibilité et respect.

Merci, Maurice, à l’écrivain et au journaliste en toi, tous deux maintes fois récompensés par des prix prestigieux ! Par ta maîtrise de la langue, tu auras su faire apprécier encore plus le français à des générations de lecteurs, cette langue qui reste, envers et contre tout, la plus fidèle et redoutable arme d’information massive à la disposition des journalistes. Ta plume va nous manquer.

Jean-François Vallée, responsable du programme Arts, lettres et communication, option Médias, Nadine Bélanger, Chloé Gaumont, Joanie Ouellet et Johanne Voyer, professeures, programme Arts, lettres et communication, option Médias.