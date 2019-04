La Salopette revient avec son « Événement des pros »

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La Salopette et l’Aventurier de Saint-Pascal revient pour une cinquième année avec son « Événement des pros », du 18 au 20 avril prochain.

Cette activité est l’occasion de réunir une dizaine de représentants d’entreprises œuvrant dans le domaine des vêtements et des équipements de chasse, de pêche et du travailleur. « Ils sont là pour répondre aux questions plus pointues des clients en lien avec ces domaines », d’expliquer Philippe Paradis de La Salopette et l’Aventurier.

Accompagné d’une mégavente en magasin où tout sera offert à prix réduit, le rendez-vous atteindra son paroxysme le samedi avec un chapiteau installé sur la rue Hudon, alors fermée pour la journée. « Stéphane Monette de la Ferme Monette, un professionnel de la chasse sera là pour faire de l’animation et on fera le tirage de 10 000 $ en prix et cadeaux de toute sorte », de conclure Philippe Paradis.