Le Salon du livre déménage à La Vigie

Crédit photo : Maxime Paradis

Grand changement pour le Salon du livre de la Côte-du-Sud qui sera tenu, dans le cadre de sa 27e édition, à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli les 10 et 11 novembre prochains. Une décision motivée par le désir d’attirer un plus grand nombre d’auteurs, de visiteurs et de maisons d’édition.

Depuis sa création, le Salon du livre de la Côte-du-Sud était présenté dans la Salle des bâtisseurs du Centre Rousseau à Saint-Jean-Port-Joli. Pour son 27e anniversaire, le coordonnateur de l’événement, André Thibault, estime que le temps était venu d’apporter cette nouveauté pour « accueillir plus et refuser moins. » « On manquait d’espace au Centre Rousseau et c’était un défi logistique aussi pour le montage puisque la salle était disponible que tard en soirée le vendredi, ce qui nous obligeait à monter le salon durant la nuit pour être prêt le samedi matin », expliquait-il.

Toutefois, malgré ce changement de lieu, André Thibault assure que la Salon du livre de la Côte-du-Sud demeurera à échelle humaine afin d’offrir le maximum de visibilité aux auteurs présents. Parmi ceux qui seront présents cette année, mentionnons les auteurs de la région suivants : Roméo Bouchard, Anne La Bastille, Jean Parent et Mme Fernande Chouinard Lavoie.

Autrement, André Thibault rappelait que l’événement continuerait d’être gratuit pour qu’il soit le plus accessible possible aux familles de la région. « Dans l’axe nord-sud de la MRC de L’Islet, il n’y a pas de librairie sur le territoire. C’est important de tenir un salon du livre dans la région pour rendre accessible la lecture à plus de gens possibles », confiait-il.

Un discours qui rejoint la présidente d’honneur de cette année, Mme Dominique Giroux de Sainte-Louise. Auteure de 13 volumes et animatrice jeunesse, elle travaille depuis plusieurs années à intéresser les jeunes à la lecture. Anecdotes à l’appui, elle a fait la démonstration qu’elle avait réussie sa mission dans plusieurs classes où elle est intervenue au fil du temps.

Dans ce même esprit, deux activités ciblant particulièrement les jeunes enfants sont prévues à la programmation, dont une qui doit permettre la création d’un livre de conte. Parmi les autres éléments à la programmation, mentionnons une conférence de Nicolas Paquin, auteur de Saint-Roch-des-Aulnaies, sur les héros de guerre québécois et une conférence de Gaston Deschênes de Saint-Jean-Port-Joli sur l’incendie de la Côte-du-Sud. Le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé, accompagné d’une bourse de 1000 $, sera attribué le samedi midi. Consultez la programmation à www.salondulivrecotedusud.qc.ca.