Salon de quilles de Saint-Pascal : 24e édition Coupe Olivier Kamouraska Chrysler

Crédit photo : Salon de quilles de Saint-Pascal

Du 10 au 18 mars derniers avait lieu la 24e édition de la Coupe Olivier Kamouraska Chrysler au Salon de quilles Saint-Pascal. Au total, 120 équipes composées de trois joueurs ont participé à l’édition 2018 de ce tournoi provincial. Un grand total de 12 335 $ en bourse a été remis, dont 7025 $ pour la Classe A, 4050 $ pour la Classe B et 1260 $ pour la meilleure moyenne.

Dans la Classe A qui rassemblait 71 équipes, l’équipe gagnante avec 2842 quilles et une bourse de 2050 $ était composée d’Alex Lavoie de Rivière-du-Loup, Michaêl Morin de Trois-Pistoles et François St-Onge de La Pocatière. La 2e position est allée au Salon de quilles de Saint-Pascal (Johanne Dionne, Mario Sénéchal, Isidore Roy) avec 2751 quilles et une bourse de 600 $.

Dans la classe B, le Salon Témis de Cabano (Yvan Tardif, Pierre-Luc Tardif, Raymonde Lavoie) est reparti avec une bourse de 1200 $ pour 2672 quilles. La 2e position est allée au Salon de quilles de Saint-Fabien avec 2660 quilles et une bourse de 1000 $.

Au chapitre des exploits individuels, chez les dames, Johanne Dionne a reçu une bourse de 90 $ avec la meilleure moyenne du tournoi de 226,5. Chez les hommes, Patrick Michaud du Salon de quilles Saint-Fabien a obtenu une bourse de 220 $ pour une moyenne de 268,25. Le meilleur joueur du Salon de quilles de Saint-Pascal, Kevin St-Onge, s’est classé en 4e position avec une moyenne de 248,5.

Pour plus de résultats, rendez-vous sur le site web du Salon de quilles Saint-Pascal à http://www.quillesstpascal.ca/.