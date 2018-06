La saison touristique est lancée

Crédit photo : Éliane Vincent

Sous un soleil radieux qui laissait croire que l’été est arrivé, les responsables de Promotion Kamouraska ont officiellement lancé la saison touristique 2018 à la Maison Armand-Vaillancourt jeudi dernier.

La formule 5 à 7 visait à permettre à la soixantaine d’intervenants présents de créer des liens. Il a d’ailleurs été beaucoup question de réseautage durant la soirée, ainsi que de l’importance de créer une synergie entre les différentes activités offertes au Kamouraska, pour que les visiteurs aient envie de prolonger leur séjour.

Quelques nouveautés ont été présentées, dont la tour d’observation installée à la halte routière de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le chalet des Cabourons de Saint-Germain et le restaurant Les Matines de Kamouraska. On a souligné des attraits comme la chapelle de la Grève à Saint-Denis ou celle du Quai à Rivière-Ouelle, le tour guidé Expérience Kamouraska ou le circuit La grande Virée du village de Kamouraska, sans oublier le vignoble Amouraska de Saint-Alexandre, qui offrait un rosé aux arômes de cassis aux participants.

Les nouveaux gîtes Vent de bonheur à Kamouraska et la Maison Paradis à Saint-Pascal viennent bonifier l’offre d’hébergement, et on a mentionné des activités culturelles comme l’exposition permanente Reg’Art ou le Symposium de peinture du Kamouraska. De nombreux autres intervenants sont venus rappeler des classiques comme les Eurochestries, ou le théâtre de la troupe de la Bacaisse de Saint-Germain.

Ce fut aussi l’occasion de présenter le Guide du Kamouraska pour la saison 2018, qui regroupe les 125 entreprises touristiques membres de Promotion Kamouraska, et de faire la promotion du site quoifaireaukamouraska.com qui propose un calendrier exhaustif des nombreuses activités de l’été au Kamouraska.

Après avoir levé leurs verres à la santé et au succès de l’été touristique 2018, les participants ont savouré ce dernier répit qui leur était offert avant l’adrénaline de la haute saison.