Saison d’hiver prolifique pour le club Filoup

Crédit photo : Courtoisie

Le 15 avril avait lieu, au Centre Claude-Robillard, le championnat provincial d’athlétisme scolaire où plus de 450 athlètes de partout au Québec étaient présents. L’est du Québec avait une délégation de 38 athlètes et parmi eux 9 venaient de l’école secondaire de Rivière-du-Loup donc huit des programmes sport-études et qui font tous partie du club Filoup.

Les 9 athlètes en étaient à leur dernière rencontre intérieure. Ils ont tous réalisé au moins un record personnel. Les athlètes étaient accompagnés des entraîneurs adjoints Vincent Gagnon et Julien Lavoie.

La benjamine Maîté Jean, en priorité une joueuse de soccer, fut la seule médaillée d’or du Sport-étude de l’École secondaire de Rivière-du-Loup au 800m avec un temps de 2:28.54 qui est à moins d’une seconde de son meilleur temps cette saison. Elle a récolté la médaille d’argent au 1200m en 4 :06.06 ce qui bat sa propre marque personnelle et du club d’une demi-seconde.

Le plus médaillé de l’Équipe de l’Est-du-Québec fut Vincent Brodeur qui est en sport-étude golf, il terminé sur la 2e marche du podium au lancer du poids en propulsant le poids à 10m25 battant son propre record du club qui était de 9m3. Ensuite le jeune athlète a récolté 2 fois le bronze soi au 150m ou il a fait un temps de 20,24 secondes et surtout un 60m en battant en 2 fois son propre record du club stoppant le chrono de la finale en 8,26 secondes. Enfin Adam Beaulieu de St-Pascal a réalisé le record du club au 60m haies avec un temps de 10,40 secondes. Une belle progression pour le cadet

Les jeunes athlètes ont réussi des records personnels dans 37,5% en sprint & haies à 31,3 % en saut à 18,7% en demi-fond et à 12,5 % en lancer qui montrent une belle progression. Outre Maïté Jean au poids et Adam Beaulieu en longueur, les autres athlètes qui ont réalisé une progression dans des épreuves sont le benjamin Alexis Gagnon au 60m haies et au 150m, la cadette Sara-Kim Veilleux au 1200met les juvéniles, Rosalie Ouellet en hauteur et au 60m, Naomy Célest-Soucy en longueur, William Plourde en longueur et Alex Boulianne au 60m haies et en hauteur.

La saison hiver 2018 fut très prolifique pour le groupe de développement compétitif du club Filoup, 17 jeunes ont réalisé l’un des 30 records du club et l’un des 12 records absolus du club. Côté Féminin les 3 noms qui ressortent le plus sont Maïté Jean en demi-fond, Marie Michaud en saut et Jia Fournier à la marche. Côté masculin Vincent Brodeur en sprint et lancer, Benjamin Ouellet et Nathan Soucy en sprint et demi-fond et une mention spéciale à Simon Beaulieu en marche et sprint. La saison extérieure du groupe compétition débutera à Longueuil le 5 mai et se terminera vers le 18 août.