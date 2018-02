La saison de la grippe bat son plein

Un nombre important de cas de grippe ont été signalés au Bas-Saint-Laurent. Depuis le début de la saison grippale, 669 cas d’influenza ont été confirmés par des analyses de laboratoire suite à des consultations médicales, dont 177 pour la seule semaine se terminant le 3 février, atteignant ainsi un sommet hebdomadaire rarement observé pour notre région.

Cette forte activité grippale, combinée aux nombreux virus respiratoires et gastro-intestinaux qui circulent, a une influence directe sur les services de santé, notamment en ce qui a trait aux consultations médicales, aux hospitalisations et aux taux d’occupation dans les urgences du territoire, et ces effets sont actuellement bien sentis. Conséquemment, il importe de bien sous-peser la réelle nécessité de consulter, que ce soit à l’urgence ou en clinique sans rendez-vous.

Durant la saison annuelle de la grippe, des groupes de population présentent un plus grand risque de complications en raison de leur âge ou de leur état de santé. Ce sont notamment : les très jeunes enfants (moins de 2 ans), les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes d’une maladie chronique.

Les principaux symptômes de la grippe sont les suivants : fièvre soudaine, toux, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, malaise généralisé important qui durent plusieurs jours. Les enfants peuvent aussi avoir des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des douleurs au ventre.

Une grippe se soigne la plupart du temps à la maison. Il faut donc éviter de vous rendre à l’urgence inutilement. Il est fortement suggéré d’appeler d’abord Info-Santé au 8-1-1 pour faire évaluer son état de santé par une infirmière, qui précisera les recommandations à suivre, selon la situation.

Il faut consulter un médecin le jour même si on ressent les symptômes de la grippe tout en présentant l’un des symptômes suivants : essoufflement, difficulté à respirer, douleur lors de la respiration. Si un enfant a de la fièvre et qu’il semble très malade, qu’il manque d’énergie et qu’il refuse de jouer, il faut l’amener consulter un médecin rapidement.