Sainte-Louise se départit de sa directrice au développement

La Municipalité de Sainte-Louise a décidé de ne pas renouveler le contrat de sa directrice au développement, Kim Cornelissen. En poste depuis août 2013, elle a quitté ses fonctions avant la période des fêtes.

Contacté à cet effet, le maire de la Municipalité, Normand Dubé, a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une question financière ni d’un « désaveu » par rapport au travail de Mme Cornelissen. « Elle a fait beaucoup de choses pour la Municipalité. Elle a été la bougie d’allumage de plusieurs projets, de toute la mobilisation bénévole et de la relance du dépanneur, entre autres. Nous sommes très reconnaissants de tout ce qu’elle a fait », a-t-il mentionné.

En fait, à l’écouter, Mme Cornelissen semble plutôt avoir été victime du succès de tout ce qu’elle a « mis en branle. » « Tout ce qu’elle enclenché se poursuit bien aujourd’hui. On a jugé qu’elle était allée au bout de ce qu’elle pouvait faire. Peut-être allons-nous nous rendre compte dans un an ou deux qu’on aurait dû poursuivre son contrat? Rendu là, on réévaluera, mais pour le moment, c’est la décision que nous avons prise », d’ajouter le maire.

De son côté, la principale intéressée s’est dite très heureuse des années passées à Sainte-Louise. « C’est une très belle communauté. Il y a quelque chose dans ce village-là qui fait que les gens se tiennent ensemble. Les 7000 heures de bénévolat qu’on y recense chaque année en témoignent bien. Je suis contente d’avoir été l’impulsion qui a fait que les gens ont commencé à croire en leurs capacités », concluait-elle.