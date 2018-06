Sainte-Hélène inaugure son terrain de baseball

Crédit photo : Courtoisie

Le mercredi 6 juin, la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a inauguré son nouveau terrain de baseball, devant plusieurs invités, sportifs et citoyens.

« Notre municipalité est reconnue pour être active et le baseball est un sport qui y est régulièrement pratiqué. C’était donc une priorité pour le conseil municipal de consolider cette infrastructure pour nos citoyens », de dire la mairesse, Mme Louise Hémond. D’ailleurs, l’amélioration du terrain de baseball et des équipements pour la pratique de sports et de loisirs apparaît dans le plan de développement de la municipalité.

Le projet est d’une valeur totale de 45 959,57 $. La municipalité, le comité de développement, la Caisse Desjardins des Champs et des Bois, ainsi que la MRC de Kamouraska via le Fonds de développement des territoires-Volet amélioration des milieux de vie, ont participé au projet. « L’amélioration de ce terrain est une excellente nouvelle pour les citoyens de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Ce type d’infrastructures est un plus pour leur qualité de vie, en plus de maintenir la population active », d’ajouter le préfet suppléant, M. Jean Dallaire.

Concrètement, les rénovations effectuées ont permis le drainage du terrain, mais aussi l’installation d’une clôture autour de ce dernier, l’achat d’un nouveau tableau indicateur, la construction de nouveaux abris et l’acquisition d’accessoires pour le terrain. (buts, plaque de lanceur, etc.)