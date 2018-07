Sainte-Hélène-de-Kamouraska : Nouvelle formule pour le concours d’embellissement

Crédit photo : Courtoisie

Sainte-Hélène-de-Kamouraska, toujours fière de ses ornements et de sa beauté, adopte une nouvelle formule pour la 4e édition de son concours d’embellissement « Sainte-Hélène-de-Kamouraska en fleurs »

En effet, les citoyens n’ont plus à s’inscrire à l’avance pour faire partie du concours. « Nous avions envie d’encourager la participation de tous, explique la mairesse, madame Louise Hémond. Nous voulions aussi un prix qui soit ouvert à tous, peu importe le budget. Nous offrirons toujours trois prix, mais les catégories sont différentes des années passées : il y aura un prix zone rurale et un prix zone urbaine, tous deux d’une valeur de 250 $, ainsi qu’un prix pot de fleurs, d’une valeur de 100 $. »

Pour ce qui est des deux premiers prix, un jury composé de mesdames Pierrette Marcotte de Rivière-Ouelle et Dolores Dumont de Saint-Alexandre, décidera ensuite du grand gagnant de chaque zone, rurale et urbaine. Le prix pot de fleurs, quant à lui, sera tiré au hasard parmi tous ceux qui auront posé une potée fleurie sur leur galerie ou à l’avant de leur cour, pourvu qu’elle soit visible de la rue.

Le jury officiel passera durant la semaine du 23 juillet. « Ce sera l’occasion de soigner particulièrement l’aspect de sa cour, d’ajouter madame Hémond. Je tiens à remercier chaleureusement mesdames Marcotte et Dumont, qui ont accepté le travail pas toujours facile de sélectionner les gagnants de notre concours. J’aimerais aussi rappeler aux citoyens que l’évaluateur des Fleurons du Québec passe cette année, le 7 août. Un petit coup de tondeuse et de coupe-bordure sera très apprécié dans les jours précédant ce grand moment ! »

Quant à la remise des prix, elle aura lieu à une date ultérieure. Les détails seront publiés sur la page Facebook «Municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska». Le concours bénéficie de la participation de quatre commanditaires œuvrant dans le domaine des plantes et jardins, soit Michel Montminy paysagiste et centre-jardin, Les Serres Saint-Alexandre, Canadian Tire de Rivière-du-Loup et Embellissement Rivière-du-Loup.

Pour plus d’informations, appelez au 418 492-6830 ou écrivez à dg@sainte-helene.net.