La Sainte-Catherine fêtée de belle façon au Musée

Crédit photo : Courtoisie

Mme Candide Beaulieu, artisane du Cercle des fermières, a offert une belle démonstration de fabrication de tire de la Sainte-Catherine, devant une quarantaine de personnes, le 25 novembre dernier, au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, à La Pocatière.

Une découverte pour les plus jeunes et de bons souvenirs pour les plus vieux. La métamorphose de la mélasse noire en belle friandise dorée avait de quoi impressionner et ensoleiller cette journée pluvieuse. Cette coutume remonte à la Nouvelle-France, alors que mère Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation Notre-Dame (CND) à Montréal (1657-58), faisait ces bonbons pour attirer les jeunes amérindiennes dans ses classes.