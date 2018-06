Sainte-Anne-de-la-Pocatière aura bientôt sa tour d’observation

Crédit photo : Maxime Paradis

Sainte-Anne-de-la-Pocatière aura désormais sa tour d’observation. Cette dernière a été érigée voisine de la halte routière, face à l’intersection de la route Jeffrey et de la route 132, à l’ouest de la Municipalité.

Ce projet est le dernier élément à venir s’ajouter au site de la halte routière que la Municipalité s’efforce de rendre plus convivial aux visiteurs et aux citoyens de Sainte-Anne depuis quelques années. « La tour sera haute d’une vingtaine de pieds et doit permettre une vue à 360° des municipalités environnantes, jusqu’à L’Isle-aux-Coudres », d’indiquer le maire, M. Rosaire Ouellet.

Le design de la tour et sa structure ont été réalisés par l’entreprise Art Massif de Saint-Jean-Port-Joli. « Dès que l’escalier sera installé, la tour sera accessible. On doit procéder à l’aménagement du sentier qui y mène dans les prochaines semaines et on espère faire l’inauguration officielle d’ici la fin juin », d’ajouter M. Ouellet.

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et une subvention de la MRC de Kamouraska.