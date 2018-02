Saint-Roch et Sainte-Louise prêtes à investir pour le maintien d’un guichet automatique

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Dans une lettre adressée au président de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, les maires de Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnaies, MM. Denis Gagnon et André Simard, se disent prêts à aider financièrement l’institution coopérative dans l’acquisition d’un nouveau guichet automatique et son entretien annuel. Selon leur souhait, l’appareil demeurerait à Saint-Roch-des-Aulnaies.

Cette proposition, faite à l’intérieur d’une communication datant du 30 janvier 2018 que la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies nous a fait parvenir, est accompagnée d’autres suggestions au président Jacques Lavoie pour financer les coûts supplémentaires entourant le maintien du guichet. Parmi elles, les deux maires suggèrent de retenir un prélevé sur les ristournes annuelles aux membres de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise; allouer un montant issu à partir du programme de dons et commandites; organiser des activités de financement par les communautés desservies; et charger des frais de loyer qualifiés de « quasi symboliques » pour l’hébergement du guichet. « […] cette offre d’aide peut vous sembler un peu naïve à prime à bord. Soyez assuré cependant qu’elle est sincère, se veut constructive et qu’elle est portée par une confiance jusqu’à présent inébranlable envers les grandes valeurs du Mouvement Desjardins », peut-on lire.

Selon les maires Gagnon et Simard, cette décision de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière de fermer les points de services de Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies, en plus de retirer l’accès au seul guichet automatique des deux communautés, ne peut être que motivée par un mouvement qui prend racine dans les hautes instances de la « stratosphère financière. » « Nous comprenons très bien que les données chiffrées, les statistiques, les analyses comparatives de performance de coûts d’opération ne militent pas en faveur du maintien de ces services. Bien au contraire, celles-ci viennent justifier la décision sur des bases rationnelles. […] Bref, loin du monde ordinaire et du besoin de ses membres et des communautés », ont-ils écrit.

« On comprend la réaction, mais je ne peux pas prendre la décision. La proposition sera présentée au prochain conseil d’administration de février » – Jacques Lavoie.

Réaction du président

En entrevue à CHOX-FM, le président de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska M. Jacques Lavoie a mentionné que les administrateurs écoutaient et recevaient actuellement toutes les propositions des milieux touchés, suite aux tournées d’informations tenues dans les municipalités concernées. De son côté, la directrice de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, Mme Line Gagnon précisait que la décision de fermer des points de services au Kamouraska ne venait pas des « hautes instances de Desjardins », comme certains l’imaginent, mais bien des conseils d’administration des Caisses qui ont constaté au fil du temps une diminution significative de l’achalandage aux comptoirs et aux guichets automatiques.

En ce qui concerne la proposition commune des maires de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise, M. Lavoie l’a qualifiée de « quand même bien. » Il ajoutait : « On comprend la réaction, mais je ne peux pas prendre la décision. La proposition sera présentée au prochain conseil d’administration de février. »