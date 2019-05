Saint-Roch-des-Aulnaies : La terre accueillant le Havre du quai mise en vente

Crédit photo : Maxime Paradis

Terrain n’appartenant pas à la Municipalité, la terre accueillant le Havre du quai à Saint-Roch-des-Aulnaies est en vente, de confirmer le maire André Simard. Le lot appartient à M. Paul-Antoine Pelletier.

« En fait, la Municipalité est seulement propriétaire du chemin qui conduit au parc. Les terres agricoles qui sont de chaque côté appartiennent à des propriétaires privés », de préciser le maire. Dans le cas présent, il s’agit de tout le terrain situé du côté est du chemin d’accès. Elle a été mise en vente au coût de 99 900 $.

« En fait, la Municipalité est seulement propriétaire du chemin qui conduit au parc. Les terres agricoles qui sont de chaque côté appartiennent à des propriétaires privés. » – André Simard

À vocation agricole sur la majeure partie de sa superficie, la terre englobe également toute la portion plus « rocailleuse » non propice à l’agriculture et accueillant les infrastructures récréatives du Havre du quai. « Le site est accessible au public en vertu d’une entente signée entre la Municipalité et M. Pelletier », d’indiquer André Simard. Toutefois, l’entente ne garantirait aucunement que l’accès au grand public puisse se poursuivre advenant la vente de la terre à un autre propriétaire, de reconnaître le maire.

S’il avoue que perdre l’usage de ce lieu en bordure du fleuve serait dommage pour les citoyens de Saint-Roch-des-Aulnaies et les visiteurs, André Simard ajoutait que le propriétaire de la terre avait déjà proposé à la Municipalité de s’en porter acquéreur par le passé, mais qu’elle avait décliné l’offre. Il a ajouté que ce n’était toujours pas dans les plans futurs de Saint-Roch-des-Aulnaies d’en faire l’acquisition.