Guichet automatique indépendant : Saint-Roch-des-Aulnaies veut prendre part au projet-pilote de Desjardins et de la FQM

Un projet pilote de guichets automatiques indépendants sera déployé dans au moins cinq municipalités du Québec dès le mois de mai. Saint-Roch-des-Aulnaies, qui a été très en vue sur la place publique lorsqu’elle a appris qu’elle perdrait son guichet Desjardins, espère être une des cinq municipalités.

Le projet pilote est à l’initiative de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et le Mouvement Desjardins. Desjardins payera les frais pendant un an et mettra son expertise technique et logistique au service de la FQM. Les gens pourront y faire des retraits d’argent.

Les municipalités choisies, qui seront annoncées prochainement, seront celles où les citoyens ont exprimé le besoin d’avoir accès à un guichet automatique. Le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, André Simard, qui a été sur toutes les tribunes nationales sur le sujet, a bien l’intention de proposer la candidature de sa ville. Il croit que Saint-Roch est en bonne position étant donné qu’elle a été l’une qui a le plus demandé le maintien du guichet.

Desjardins y jouera le rôle de facilitateur, alors que la municipalité aura, quant à elle, la responsabilité d’obtenir les permis et autorisations requises et de se conformer aux différentes réglementations, actuelles et futures.

« Cette solution est le fruit du dialogue constructif que nous entretenons avec la FQM. Il s’agit d’une approche innovante, qui s’adapte à la volonté des municipalités qui expriment le besoin d’une solution d’accès à l’argent comptant comme service à leurs citoyens. Nous sommes fiers de mettre ainsi notre vaste expertise au service de ces municipalités », a souligné Guy Cormier, le président et chef de la direction de Desjardins.

« Le maintien des guichets automatiques est particulièrement important en région. Ils constituent un outil, parfois déterminant, pour le développement économique et touristique de plusieurs municipalités. Nous sommes heureux que Desjardins ait accepté de collaborer avec la FQM pour réaliser un projet pilote qui permettra de donner aux citoyens un accès à de l’argent comptant. Nous espérons par ailleurs que cette collaboration se poursuivra, et fera en sorte que des services financiers adéquats seront offerts en région, de manière à desservir toute la population où qu’elle se trouve sur le territoire québécois », a déclaré M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités.

L’an prochain, au terme de la période d’expérimentation, chaque municipalité participante sera en mesure d’évaluer la viabilité financière du projet et de statuer sur le caractère permanent qu’elle pourrait éventuellement donner à cette initiative.