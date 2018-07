Saint-Roch-des-Aulnaies : Un thème maritime pour la prochaine Semaine du patrimoine

Crédit photo : Maxime Paradis

Saint-Roch-des-Aulnaies a choisi un thème maritime, Hissez vos voiles!, pour souligner sa 3e Semaine du patrimoine qui aura lieu du 4 au 12 août prochain. Des activités tournant autour des bateaux et du fleuve sont à la programmation.

Tout le monde connaît l’héritage seigneurial de Saint-Roch-des-Aulnaies, mais très peu connaissent son histoire maritime. Pourtant, à l’image de plusieurs autres municipalités riveraines du Saint-Laurent de la région, Saint-Roch-des-Aulnaies a une histoire intimement liée à celle du fleuve. « Il y avait un quai à l’époque à Saint-Roch-des-Aulnaies et une grande proportion du commerce se faisait par bateau. On a des panneaux d’interprétation qui témoignent de ce riche passé maritime au Havre du Quai », de rappeler M. Marc-André Rioux, président du comité culture et patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Touristes et gens de la région auront donc la chance de renouer en partie avec ce passé maritime lors de la 3e Semaine du patrimoine. Quelques activités comme la fabrication de petits bateaux par de jeunes enfants est prévu le 6 août de 9 h à 13 h à l’atelier de menuiserie intergénérationnel, une course au trésor de corsaires et pirates et une course de petits bateaux sur plan d’eau aura lieu à la Seigneurie des Aulnaies le vendredi 10 août et une sortie kayak sur le fleuve suivra le lendemain en soirée, du Parc Municipal jusqu’au Havre du quai. Enfin, le concert Chants de l’onde inspiré par le majestueux Saint-Laurent sera quant à lui présenté le samedi 11 août à 19 h 30 au Café du Bon Dieu.

En ce qui concerne les activités à caractère patrimonial, plusieurs comme la messe de bénédiction des animaux domestiques et de compagnie et la distribution des petits pains de saint Roch sont de retour. S’ajoutent à cela une présentation du « balado guide » de L’Islet à Saint-Roch-des-Aulnaies à la Salle des censitaires de la Seigneurie le lundi 6 août à 19 h 30 et une visite guidée des maisons anciennes de Saint-Roch-des-Aulnaies en mini-autobus du mercredi au dimanche, le matin et l’après-midi. « Cette visite guidée est gratuite et permettra d’en savoir davantage sur l’histoire d’au moins trois de ces demeures anciennes. Si le succès est au rendez-vous, nous récidiverons avec d’autres maisons l’an prochain », de mentionner Mme Sylvie Chamard, membre du comité organisateur.

Pour consulter toute la programmation de la Semaine du patrimoine, rendez-vous à l’onglet « Nous visiter » du site internet de la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.