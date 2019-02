Saint-Roch-des-Aulnaies se dote d’une vision de développement

Crédit photo : Maxime Paradis

La Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies a identifié les principaux axes de développement qu’elle compte mettre de l’avant dans le futur. Fruit de plusieurs consultations réalisées au fil du temps, ces orientations ont été adoptées par les élus de la Municipalité en décembre dernier.

Comme l’écrit le maire André Simard dans le document de travail intitulé « Je cultive mon village – une vision de développement pour Saint-Roch-des-Aulnaies », « notre collectivité a réfléchi sur son développement à plusieurs reprises durant les dernières années. […] Il faut maintenant concrétiser nos ambitions. »

En effet, comme le souligne le chargé de projet municipal, Nicolas F. Paquin, pas moins de quatre consultations réalisées ces dernières années à Saint-Roch-des-Aulnaies, dont la plus récente tenue le 23 mai 2018, ont été épluchées pour en venir à établir six axes de développement : environnement, patrimoine, culture, économie, démographie et tourisme. « Des priorités municipales ou des actions collectives ont été énumérées pour chacun de ces six secteurs de développement. On veut qu’elles soient menées par des citoyens ou des comités. L’objectif n’était pas d’avoir un plan d’action traditionnel trop rigide, mais plutôt un plan malléable avec des objectifs concrets », de résumer le chargé de projet.

Il cite en exemple une priorité culturelle, soit la constitution d’un comité de bénévoles qui doit s’occuper de la future bibliothèque municipale, dont l’aménagement a déjà commencé dans l’ancien édifice municipal. À titre de chargé de projet, il a la responsabilité de voir à sa réalisation, mais une fois qu’elle sera complétée, les bénévoles devront s’occuper de son bon fonctionnement.

D’autres priorités

Du côté environnemental, la Municipalité veillera à identifier les meilleures options de décontamination du site de la Tannerie, un souhait manifesté à de nombreuses reprises par les citoyens, par le passé.

Sur le plan touristique, Saint-Roch-des-Aulnaies veut regarder à sécuriser le plus possible les artères de son territoire pour que les piétons et les cyclistes puissent circuler en toute quiétude.

Au chapitre de la démographie, le maintien d’un lien privilégié avec les acteurs du milieu scolaire et la mise en valeur du potentiel de l’école figurent parmi les actions à privilégier.

En matière d’économie, la Municipalité entend mettre en valeur les blés et farines conjointement avec la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies en développant la production et la transformation du blé, considéré comme des atouts identitaires forts de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Quant au patrimoine, le Comité consultatif d’urbanisme doit développer et mettre en place un plan d’action pour mieux outiller les propriétaires de maisons anciennes dans la rénovation et la restauration de leur demeure dans les règles de l’art architectural, ne serait-ce qu’en offrant un meilleur accès aux Cliniques d’architecture de Chaudière-Appalaches.

« En ayant en main cette vision, on connaît maintenant les grandes lignes de développement sur lesquelles la Municipalité veut se baser pour grandir. À l’avenir, ça va nous éviter de se retrouver avec des projets qu’on ne veut pas avoir et qui ne s’harmonisent pas bien avec l’ADN de Saint-Roch-des-Aulnaies », de résumer Nicolas F. Paquin.