Saint-Roch-des-Aulnaies retrouvera son épicerie et sa station d’essence

L’ancienne Épicerie du Village de Saint-Roch-des-Aulnaies deviendra le Marché des Aulnaies. Le nouveau propriétaire, Marco Pelletier, résident de Saint-Pacôme, se dit très heureux de se lancer dans cette aventure, lui qui dispose d’une expérience de plus 20 ans chez Roland & Frères, grossiste en alimentation.

Le Marché des Aulnaies, dont l’ouverture est prévue au début du mois de juin, fonctionnera sous la bannière A+ pour le volet épicerie et Sonic pour la partie essence. L’entreprise doit compter entre six et dix employés à temps plein et à temps partiel. En période estivale, Marco Pelletier s’engage à garder le marché ouvert de 7 h à 23 h. « Nous allons continuer d’offrir les produits de base et des mets préparés à prix raisonnable. Proposer le juste prix est très important, selon moi. Il faut briser cette image de dépanneur que les gens ont souvent en tête et qui les amène à croire que c’est plus cher qu’ailleurs », mentionnait-il.

En ce qui concerne la bière de microbrasserie, qui a fait la renommée de l’ancienne Épicerie du Village, Marco Pelletier s’engage à en proposer à sa clientèle. Toutefois, il mentionne que l’inventaire risque d’être moins important. « Ce qu’il faut en alimentation, c’est de trouver le bon équilibre. C’est ce qu’on vise au Marché des Aulnaies, tout en offrant un service de qualité », d’ajouter le nouveau propriétaire.

Municipalité accueillante

Pour le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, M. André Simard, il s’agit d’une deuxième bonne nouvelle en moins d’une semaine pour sa municipalité. Rappelons que depuis son élection, ce dernier a dû jongler avec la fermeture de la précédente épicerie, mais aussi avec le point de service de la Caisse Desjardins et la perte du guichet automatique. La semaine dernière, il apprenait que Saint-Roch-des-Aulnaies avait été retenue pour le projet-pilote de guichet automatique privé proposé par la FQM et Desjardins. Cette semaine, un nouveau propriétaire annonce la réouverture prochaine d’un marché d’alimentation et de la station d’essence. « Six mois, ça peut paraître court quand on pense au peu de temps écoulé pour trouver un nouveau propriétaire, mais c’était quand même long pour les gens de Saint-Roch qui ont dû faire leur épicerie et le plein d’essence ailleurs », rappelait-il.

Heureux du retour de ce service de proximité, il précisait que la Municipalité allait se montrer accueillante envers le nouveau propriétaire. Déjà, c’est elle qui a pris en charge l’organisation de la conférence de presse et le nettoyage du stationnement extérieur du Marché pour la tenue de l’événement. André Simard confirmait également qu’un programme d’aide financière équivalent au remboursement de la taxe foncière, dans une proportion de 100 % la première année, 50 % la deuxième et 25 % la troisième, devait être adopté prochainement par le conseil municipal et s’adresser aux nouveaux propriétaires d’entreprises commerciales à Saint-Roch-des-Aulnaies. Le programme doit être rétroactif au 1er avril 2018, ce qui signifie que le Marché des Aulnaies y sera donc éligible.