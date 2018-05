Saint-Roch-des-Aulnaies devrait ravoir un guichet automatique

Saint-Roch-des-Aulnaies fait partie des cinq municipalités retenues pour le projet-pilote de guichet automatique indépendant proposé conjointement par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et le Mouvement Desjardins.

Annoncé la semaine dernière, ce projet-pilote implique de déployer cinq guichets automatiques indépendants dans les municipalités du Québec qui ont perdu ce service de proximité récemment et qui ont exprimé plus fortement leur besoin quant à le retrouver. Le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, qui a été sur toutes les tribunes médiatiques nationales après le retrait du guichet automatique le 5 mars dernier dans sa localité, espérait que la candidature de sa municipalité soit retenue. Il en a eu la confirmation le 1er mai. « Reste à connaître toutes les conditions rattachées à ça qui doivent être étudiées par la Municipalité. Mais ça reste une très bonne nouvelle pour les citoyens de Saint-Roch-des-Aulnaies et même ceux de Sainte-Louise », a-t-il déclaré.

Rappelons que ce projet-pilote prévoit l’installation d’un guichet automatique indépendant qui doit permettre aux utilisateurs d’y faire seulement des retraits. Le Mouvement Desjardins, de son côté, doit supporter les frais relatifs liés à ce projet durant un an avant que ceux-ci soient ensuite pris en charge par la Municipalité. La responsabilité d’obtenir les permis et autorisations requises et de se conformer aux différentes réglementations, actuelles et futures, en lien avec ce type de service doit également être du ressort de la Municipalité.

Autre bonne nouvelle

En plus de cette annonce, le maire André Simard a également confirmé au Placoteux que l’Épicerie du Village, fermée le 30 novembre dernier, avait été vendue. Le nouveau propriétaire et ses intentions quant à la reprise des activités du dépanneur seront connus sous peu.