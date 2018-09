Saint-Philippe-de-Néri : la plaignante s’explique

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

La citoyenne de Saint-Philippe-de-Néri qui a porté plainte contre le maire (anciennement conseiller) de Saint-Philippe-de-Nér à la Commission municipale du Québec est déçue qu’il en ait coûté autant en frais d’avocats à la municipalité, mais a tenu à expliquer pourquoi elle a porté plainte.

La plainte a mené à une audition devant un juge administratif, qui a conclu que le maire Frédéric Lizotte ne s’était pas placé en conflit d’intérêts lorsqu’il a accepté de déneiger la patinoire pour le comité de loisirs, alors qu’il était conseiller. Le juge a déterminé que le comité de loisirs n’était pas un organisme municipal. Il en a coûté 55 000 $ en frais d’avocats et de comptables aux payeurs de taxes.

Lise Viens est celle qui a porté plainte. Citoyenne de Saint-Philippe-de-Néri depuis 20 ans, elle a été conseillère pendant 12 ans, jusqu’en 2013. Elle dit être arrivée au sein du comité de loisirs en 2017, après l’hiver durant lequel le conseiller a entretenu la patinoire. Elle avait aussi été membre de ce comité de 2005 à 2014.

« Il n’y avait aucune trace de contrat, rien dans le procès-verbal et rien de clair », dit Lise Viens. « Je me suis simplement questionnée. Le montant avait été déposé dans le compte de sa femme. La patinoire avait été fermée, il n’y avait qu’un anneau de glace cet hiver-là », a-t-elle dit.

Elle a donc contacté le ministère des Affaires municipales et la Commission municipale pour vérifier s’il y avait matière à porter plainte. On lui aurait répondu que oui.

« À partir de ce moment, c’était parti, je n’aurais pas pu reculer », souligne Lise Viens. « Je ne pensais jamais que ça allait coûter si cher et je regrette que ce fût le cas, pour la municipalité », a ajouté la citoyenne.

La dame a été la cible de nombreuses critiques, entre autres sur les réseaux sociaux. « On ne fait pas ça à la légère. Moi, dans mes croyances, ce n’était pas correct », a dit la dame, qui a fait partie de plusieurs comités, dont le Comité de développement et le Comité de la Famille et des aînés, responsable de la mise en place du plan de développement, de la politique de la famille, du projet du Parc Intergénérationnel et de la Halte-vélo à Saint-Philippe-de-Néri.