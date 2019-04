Saint-Pascal veut moderniser et agrandir son aréna

Crédit photo : Maxime Paradis

La Ville de Saint-Pascal veut aller de l’avant avec son projet de modernisation et d’agrandissement de l’aréna. Une somme d’un peu plus de 17 000 $ a été réservée pour l’embauche d’un architecte qui doit réaliser des esquisses dans le cadre d’un projet préliminaire.

Ce projet est dans l’air depuis belle lurette à Saint-Pascal, mais jamais il n’a jamais été aussi près de voir le jour. Comme le rappelle le directeur du Service des loisirs de la Ville, Éric Lemelin, une première esquisse avait déjà été réalisée en 2015-2016 pour un projet évalué, à l’époque, à 5,2 M$. « Ça incluait non seulement la modernisation du bâtiment, mais la construction d’un deuxième étage et le remplacement du système de réfrigération de la patinoire », de rappeler le directeur des loisirs.

Devant l’absence de programmes de subventions adéquats qui auraient pu couvrir une bonne partie du coût des travaux, la Ville de Saint-Pascal avait alors dû revoir ses priorités. « On s’est dit qu’on allait plutôt procéder par phase », d’expliquer Éric Lemelin.

Ainsi, la phase 1 concerne le remplacement du système de réfrigération, évalué à 1,4 M$. Pour la réalisation de ces travaux, la Ville de Saint-Pascal a touché une subvention du gouvernement provincial de 600 000 $. Le remplacement doit s’effectuer après le 16 avril et être complété au milieu du mois d’août, de préciser Éric Lemelin. « En plus du remplacement du système de réfrigération, cette première phase de modernisation implique un agrandissement qui permettra d’y entreposer la zamboni », rappelle-t-il.

« On a eu vent qu’il y aurait peut-être un programme Canada-Québec-Municipalités pour les infrastructures sportives qui serait bientôt annoncé. Si ça se confirme, on pourrait être sur la ligne de départ dès le premier jour. » – Éric Lemelin

Concernant la phase 2, la Ville de Saint-Pascal aimerait la réaliser avant la tenue des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup en 2021, où des compétitions doivent avoir lieu au Centre sportif. Toutefois, s’il n’y a pas de subventions disponibles, le projet restera sur la glace. « C’est pourquoi on a procédé à l’embauche d’un architecte pour revoir la première esquisse et en faire une mise à jour. On a eu vent qu’il y aurait peut-être un programme Canada-Québec-Municipalités pour les infrastructures sportives qui serait bientôt annoncé. Si ça se confirme, on pourrait être sur la ligne de départ dès le premier jour », de mentionner Éric Lemelin.

Besoins multiples

Dans le cadre de ce deuxième volet, la Ville prévoit changer les bandes de la patinoire, l’ajout de vestiaires, le réaménagement des salles de bain pour y accentuer leur capacité d’accueil, la création d’une entrée indépendante pour les vestiaires afin de libérer le hall d’entrée qui se retrouve congestionné lors d’événements spéciaux, redéfinir la zone de restauration et prévoir un meilleur accès pour les personnes à mobilité réduite. Deux nouveaux locaux pour la tenue de réunions et pour mieux accueillir les bénévoles lors des différents tournois qui se tiennent au Centre sportif figurent également parmi les priorités ciblées. Pour réaliser tout cela, un agrandissement serait réalisé à l’avant du bâtiment.

En ce qui concerne le remplacement des sièges ou l’amélioration de l’insonorisation de l’aréna, Éric Lemelin confirme que ces deux éléments seront analysés, mais qu’ils ne sont pas prioritaires. « Lors de la première esquisse, on avait évalué qu’on était à près d’un demi-million seulement pour ça. Si on veut respecter la capacité de payer des citoyens, il faut faire des choix », concluait-il.