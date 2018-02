Saint-Pascal sera l’hôte d’une compétition de patinage artistique régionale.

220 patineurs, âgés entre 3 et 15 ans et accompagnés de leurs entraîneurs et parents, patineront à Saint-Pascal lors de la Journée Donald Chiasson secteur Ouest, sous la présidence de Mme Thérèse Brodeur. Ils proviennent de tous les clubs entre La Pocatière et Rimouski en passant par Saint-Jean-de Dieu et Saint-Cyprien. Lors de cette journée, les jeunes patineurs pourront démontrer leur savoir-faire.

Pour cet évènement, le club bénéficie de l’aide de deux commanditaires majeurs, soit la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska et la Ville de Saint-Pascal. Plus de 40 bénévoles seront sur place lors de cette journée qui aura sans aucun doute des retombées pour Saint-Pascal.

Chaque club porte fièrement une couleur qui lui est propre lors de cette journée qui se veut amicale et participative plutôt que compétitive. Le CPA Saint-Pascal portera le mauve. Venez encourager nos jeunes et portez un vêtement ou un accessoire mauve afin d’être solidaire au club et ainsi nous aider à remporter le prix du meilleur esprit sportif en encourageant non seulement les patineurs de notre club, mais aussi ceux des autres clubs. L’invitation est lancée, nous vous attendons le samedi 10 février au Centre sportif de Saint-Pascal à compter de 8 h.