Saint-Pascal se démarque à l’ATPIQ

Crédit photo : Martine Frigon

Les 13 et 14 septembre dernier à Chicoutimi avait lieu le 53e colloque annuel de l’Association des techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ).

Lors de cet évènement, le travail du Service intermunicipal de sécurité incendie de Ville Saint-Pascal a été grandement récompensé par l’obtention de deux prix prestigieux. Ce prix est remis à un individu ou un organisme s’étant illustré pour la qualité de son travail dans l’éducation du public en matière de prévention des incendies. Cet honneur couronne l’ensemble des efforts appliqués à l’éducation du public en matière de prévention des incendies.

À ce titre, le Service incendie s’est démarqué par la mise en place d’un plan de communication de conseils de prévention incendie s’adressant au grand public, diffusé de façon hebdomadaire sur différentes plateformes telles que la page Facebook, le site Internet de la Ville de Saint-Pascal, le journal municipal et l’enseigne numérique.

Le prix Triangle Rouge – Réduction du nombre d’incendies

Ce prix est remis à un individu ou un organisme qui, à partir d’une ou plusieurs problématiques clairement définies, a su mettre en place une série de mesures techniques qui ont éliminé ou réduit considérablement les incendies.

Voyant l’importance d’agir en matière de prévention auprès des propriétaires et du personnel travaillant dans une cuisine commerciale où est installé un système fixe d’extinction, le Service incendie a élaboré et mis en place un atelier de formation spécifiquement conçu à cette fin et offert gratuitement sur son territoire.