Saint-Pascal reconduit son programme de rénovation des bâtiments

Crédit photo : Courtoisie

Le programme de rénovation des bâtiments de l’aire patrimoniale de Saint-Pascal a été reconduit en décembre dernier par les élus municipaux. Instauré en 2015, ce programme a bénéficié à dix résidences depuis sa mise en place.

Lors de ces trois premières années, c’est une enveloppe totale de 150 000 $ que la Ville de Saint-Pascal avait débloqué dans le cadre de ce programme afin de permettre aux propriétaires de l’aire patrimoniale d’alléger leur facture lors de la rénovation de leurs résidences avec des matériaux nobles. « On est conscient que l’utilisation de ce type de matériaux est plus dispendieuse pour les propriétaires. En même temps, on veut qu’ils y aient recours, car ça apporte une valeur ajoutée au centre-ville de Saint-Pascal », d’indiquer Emilie Poulin, directrice du développement et des communications à la Ville de Saint-Pascal.

Cette aire patrimoniale touche l’avenue Patry de la rue Rochette à la rue Taché, la rue Taché de l’avenue Patry à l’avenue de la Gare et le boulevard Hébert de la rue Taché à l’avenue de la Gare, de préciser Emilie Poulin. Les propriétaires habitant ce secteur qui ont eu recours à cette aide financière ces dernières années ont pu, dans certains cas, toucher une somme allant jusqu’à 10 000 $.

Toutefois, pour avoir droit à cette aide financière, Emilie Poulin rappelait que les demandes doivent être conformes aux critères dictés par le programme. Ces modalités restent encore à déterminer pour cette année, mais deux appels de projets doivent être lancés sous peu, soit un au printemps et un second à l’automne.