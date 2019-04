Saint-Pascal 2020-2030

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Saint-Pascal, en collaboration avec l’entreprise Plan Local et la MRC de Kamouraska, lance officiellement les démarches entourant la réalisation de la planification stratégique 2020-2030.

« Saint-Pascal 20-30 » se veut être le processus par lequel la Ville de Saint-Pascal et ses collaborateurs réaliseront la planification stratégique 2020-2030 qui succédera à la planification 2014-2019. La population, les organismes et les entreprises seront appelés à participer à différentes démarches de consultation afin de permettre au comité consultatif de la planification stratégique (CCPS) de mettre en place un outil concret, permettant de se projeter dans le futur tout en étant collé sur la réalité de Saint-Pascal. « La planification stratégique d’une ville est essentielle pour fixer les grandes orientations et nous assurer de toujours poursuivre nos actions en développement et de manière durable. En réalisant une planification stratégique pour les dix prochaines années, notre vision de l’avenir sera mieux définie et nos actions seront plus efficaces », de déclarer M. Rénald Bernier, maire de Saint-Pascal.

Pour réaliser ce plan, la Ville de Saint-Pascal a mandaté l’entreprise Plan Local afin de mettre en œuvre la planification stratégique en collaboration avec le Service du développement. « Réfléchir son territoire ensemble, avec les acteurs du milieu, est le meilleur moyen de se distinguer comme collectivité durable et d’identifier les bons gestes à poser pour y arriver », de dire Jean-Philippe Grenier, consultant de l’entreprise.

La MRC de Kamouraska est également partenaire dans ce processus. En plus du soutien d’une conseillère en développement rural qui fera partie du CCPS, la MRC, via le Fonds de développement des territoires – Volet Amélioration des milieux de vie, participera financièrement à la hauteur de 2 000 $.