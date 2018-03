Saint-Pacôme se départit de ses bancs d’église

Crédit photo : Courtoisie

Pour laisser place au projet « Les jardins du clocher », la Fabrique de Saint-Pacôme met en vente plusieurs objets et équipements de l’église, dont les bancs et des bibliothèques antiques.

Les intéressés sont invités à se manifester à la Fabrique pour obtenir les prix et les grandeurs, puisqu’il y a des demi-bancs et de longs bancs disponibles. Un marché aux puces aura aussi lieu à l’été pour vendre certains objets. Selon Lisette Lévesque, de la Fabrique, des gens achètent des bancs d’église pour décorer leurs maisons anciennes ou pour les utiliser pour des fabrications en bois. La fabrication des bancs remonte au début des années 1900. Ils sont en très bon état. Pour plus d’informations et/ou réservations, communiquez au 418 852-2095 ou au 418 852-2049. Leur nombre est par ailleurs limité.

Rappelons que le projet dans l’église comprend entre autres un lieu de démonstration pour Inno-3B, qui fait pousser des légumes et des fines herbes en espace clos et en hauteur. Le projet avance très bien et sera plus visible d’ici la fin avril, selon les instigateurs. Un espace communautaire est prévu, qui pourra entre autres servir au culte. On prévoit aussi de mettre en place un marché public.