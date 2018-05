Saint-Pacôme dans le brouillard : lettre au maire de Saint-Pacôme

Crédit photo : Archives Le Placoteux

M. Bérubé,

Pour qui a assisté à la soirée d’information sur l’avenir de la Station plein air, les nouvelles parues dans Le Placoteux, sur ladite soirée, ont de quoi faire réagir et même bondir. Il importe, au bénéfice des lecteurs, de revenir sur la conclusion à tirer de cette réunion d’information tenue à Saint-Pacôme le 14 mai dernier.

Si on reprend le fil des événements, l’invitation qui avait été lancée aux citoyens ne laissait guère entendre que plusieurs options s’offraient à eux quant à l’avenir de la Station et encore moins qu’il y aurait un vote décisif à ce sujet; il s’agissait d’une réunion d’information. Pourtant, nous avons bel et bien voté, et à main levée, pour choisir une option.

Ainsi, le soir du 14 mai, le conseiller, Pierre Lachaîne, a d’abord présenté l’option 1 visant à consolider les infrastructures récréatives autour du « chalet » de la station en martelant qu’elle ne coûterait rien aux citoyens. Ensuite, vous-même avez exposé l’option 2, très embryonnaire, reliée à l’offre d’achat présentée par un investisseur anonyme qui désire relancer le ski à la Station. Par la suite, l’assemblée, peut-on dire, s’est emballée : il a suffi de quelques témoignages bien sentis pour montrer l’attachement des citoyens à la montagne et pour condamner l’utopie d’une improbable relance faite par un « privé » pour en arriver au vote.

Et quel vote? Un vote pour l’une des options excluant l’autre; cela semble bien la façon de régler ce dossier qui traîne depuis trop longtemps!

Puis, la soirée s’est terminée dans la confusion : la salle encore presque pleine et animée par des gens qui se posent des questions par petits groupes; d’autres qui vous interpellent en demandant un référendum sur le sujet; et vous de révéler même, à micros fermés, qu’il y avait aussi eu une offre faite par un autre promoteur le matin du 14 mai!

Au lendemain de la réunion, sur le web, Le Placoteux annonce : Saint-Pacôme a fait son deuil du ski, et le surlendemain : Saint-Pacôme étudiera quand même la vente à un privé. Le premier article tire une conclusion nettement abusive d’une soirée qui s’est terminée dans un embrouillamini. Et, le deuxième article en remet une couche rapportant vos propos qui laissent entendre que les citoyens de Saint-Pacôme n’ont pas bien compris ce pour quoi ils votaient et que la vente n’est pas écartée.

Ici, M. le maire, vous semez carrément la confusion. En effet, s’il ressort quelque chose de clair de cette soirée, c’est bien que les citoyens ne veulent pas vendre la montagne à n’importe quelle condition. Malgré cet état de fait, nous apprenons dans les médias que vous seriez prêt à vendre à un « prix juste et raisonnable. » Globalement, ce qui a entouré cette séance d’information semble avoir été très improvisé.

M. le maire, vraiment, il faut reconsidérer l’ensemble du processus : la relance de la Station plein air rayonne au-delà de Saint-Pacôme. Et, à cette heure, la MRC devrait y être à nouveau impliquée. Il faut aussi revoir la composition du comité qui planche sur ce dossier pour y inviter plusieurs citoyens, de manière à bien prendre en compte les préoccupations de tous. La montagne le mérite bien.

Johanne Voyer, Isolde Millet, Jean-François Charron, Marie-Ève Lévesque, Donald Ruest, Nicole Lizotte, Virginie Saint-Pierre Gagné et Pauline Saint-Pierre