Saint-Marcel prête pour son 125e

La Municipalité de Saint-Marcel dans L’Islet est prête pour les festivités entourant la célébration de son 125e anniversaire. Le gros des activités étant principalement prévu en août prochain, une première doit tout de même avoir lieu le 18 mai prochain.

Occasion pour les résidents actuels et passés de se remémorer de bons moments ou pour partager du bon temps ensemble, le 125e de Saint-Marcel promet de faire vivre des moments inoubliables à ceux qui participeront aux nombreuses activités à la programmation. « Le comité est très enthousiaste. Les gens ont hâte de venir nous voir et nous partage leur excitation. C’est un plaisir pour nous d’organiser cet événement qui se veut rassembleur. Pour un petit village comme le nôtre, c’est une richesse de voir à quel point les gens sont fiers de leurs origines et tiennent à leurs racines », d’indiquer la présidente du comité organisateur, Mélanie Bourgault.

Déjà, un premier événement prévu le samedi 18 mai prochain s’apprête à faire honneur au passé de la Municipalité en insistant plus particulièrement sur les 25 dernières années. « Notre désir est d’offrir une continuité au centenaire célébré en 1994. On va donc en profiter pour lancer un livre souvenir qui se veut la suite de celui consacré au centenaire et dans lequel tout le travail réalisé par les différents organismes de la Municipalité ces 25 dernières années sera présenté », de souligner la présidente. D’ailleurs, il sera possible d’obtenir une copie du livre du centenaire en format DVD à l’achat du livre du 125e.

Le logo des fêtes doit aussi être dévoilé le jour même. Ce dernier a été conçu par Valérie Morin de Saint-Marcel qui avait également réalisé celui du 100e, de préciser Mélanie Bourgault.

Grosse programmation

Le pic des festivités du 125e est prévu du 8 au 11 août prochains. Parmi les activités à l’horaire, mentionnons plusieurs spectacles musicaux, repas festifs et activités sportives. Un concours photo lancé récemment sur la page Facebook « 125e Saint-Marcel de l’Islet » a aussi pour but d’inciter les gens à partager leurs photos souvenirs et se remémorer de bons moments.

Lègue important pour la Municipalité, le dévoilement d’un monument commémoratif aura lieu sur le site de la croix de la route 285 Nord le 8 août à 16 h. Cette activité marquera d’ailleurs le début des festivités du 125e.

Pour en savoir davantage sur les fêtes du 125e de Saint-Marcel, il est possible de consulter le dépliant envoyé à tous les résidents de la municipalité durant la semaine du 21 avril, ou de s’en procurer un au bureau municipal. La programmation est également disponible sur la page Facebook de l’événement.