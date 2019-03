Saint-Joseph aura son petit « Woodstock »

Crédit photo : Dupaul

L’envergure n’aura rien de similaire, mais l’esprit de Woodstock ne sera pas très loin. Du 2 au 4 août, Saint-Joseph-de-Kamouraska sera le théâtre du tout premier « Folk Fest du Rang 4. » Coorganisé par un résident de la Municipalité, l’événement promet un heureux mélange de terroir, de nature et de musique.

Coorganisateur du festival avec Pierre-Emmanuel Larose, François Gerardin est celui qui a accepté d’ouvrir son terrain aux spectateurs et aux campeurs intéressés d’entendre un alignement de sept artistes ou groupes offrant de la musique folk, bluegrass, country ou cajun. À ce chapitre, mentionnons News from the Hills, Les Oiseaux Moqueurs, Le Winston Band et Wabo BBQ pour n’en nommer que quelques-uns.

« Il y a une effervescence autour de la musique folk et ses dérivés depuis quelques années et aucun festival au Québec ne s’inscrit dans l’offre que nous proposons », d’indiquer le coorganisateur, lui-même musicien folk et traditionaliste.

Woodstock?

Un peu Woodstock avec sa possibilité de camper sur le site durant toute la fin de semaine, le Folk Fest se veut avant tout un événement familial branché sur la musique, la nature et le terroir régional. Entrée gratuite pour les 16 ans et moins, baignade en rivière, sentiers pédestres, bouffe de qualité et bières de microbrasseries à prix abordables, tout a été réfléchi par les organisateurs pour que le festival soit le plus distinctif et rassembleur possible.

En quelques jours à peine, le mot s’est propagé de façon telle qu’une soixantaine de billets ont déjà trouvé preneur en vue de l’événement prévu lors de la première fin de semaine d’août. « On a 250 billets en prévente pour ceux qui veulent passer tout le week-end en campant sur place, du vendredi au dimanche. Jusqu’à maintenant, ce sont ces billets-là qui sont les plus contingentés. Pour ceux qui veulent assister seulement aux spectacles du samedi soir, il y aura plus de flexibilité pour dans notre capacité d’accueil », de mentionner François Gerardin.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook de l’événement ou contactez les organisateurs à folkfestdurang4@gmail.com.