Saint-Jean-Port-Joli veut améliorer les carrefours de la 204

Crédit photo : Maxime Paradis

Soucieuse d’améliorer la sécurité des automobilistes circulant sur le corridor de la 204 et les autres routes à proximité, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli fait actuellement pression auprès du ministère des Transports (MTQ) pour qu’il procède au réaménagement des intersections avec la route 132 et l’autoroute 20.

Au cœur même du village, à l’intersection de la route 132 et de la route 204, la circulation en période estivale cause des maux de tête aux automobilistes depuis assez longtemps, selon le maire Normand Caron. « Durant les événements festifs, les voitures sur la 204 ont toute la misère du monde à pouvoir s’engager sur la 132. Souvent, les conducteurs finissent par s’impatienter et ils coupent les autres véhicules. Les accidents avec blessés ne sont pas rares », mentionnait-il.

Depuis mai dernier, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est donc en discussion avec le MTQ afin d’y installer un arrêt obligatoire dans toutes les directions et de procéder à quelques réaménagements au carrefour. « C’est la solution pour régler le problème », de déclarer Normand Caron. Toutefois, selon ses dires, le ministère tarderait à prendre une décision. « On a embauché un ingénieur pour qu’on puisse leur faire des suggestions pour le réaménagement de l’intersection, mais c’est comme s’il n’y avait jamais de solution idéale à leurs yeux. Ç’a quand même coûté 14 000 $ à la Municipalité », s’est-il exclamé.

Une rencontre prévue aujourd’hui entre les deux parties doit venir mettre un point final à ce dossier, d’indiquer Normand Caron. « S’ils ne veulent pas aller de l’avant pour des raisons budgétaires, la Municipalité est prête à défrayer la facture. Il faut mettre ça en place maintenant et l’améliorer au besoin avant la prochaine saison touristique », a-t-il déclaré.

Autoroute 20

Plus au sud, à l’intersection de l’autoroute 20 et de la route 204, Normand Caron espère également voir un réaménagement de l’échangeur à moyen terme. En fait, depuis plusieurs années, la Municipalité espère une sortie plus directe vers la route 204 en direction de Saint-Aubert, à partir de l’autoroute 20 est. « Il y a déjà eu une proposition du MTQ en ce sens, mais elle aurait sacrifié une bonne partie du stationnement du restaurant Normandin. Les propriétaires trouvaient ça inconcevable, et nous, à la Municipalité, on ne jugeait pas nécessaire que ce soit fait de cette façon-là non plus », d’expliquer le maire.

Toutefois, Normand Caron a bon espoir de voir émerger une nouvelle proposition à moyen terme, d’autant plus que la circulation a encore augmenté dans le secteur avec l’ouverture de la nouvelle halte multiservice de Groupe Harnois pétrolier. « Au MTQ, on nous a dit qu’il y avait quelque chose sur la planche à dessin pour 2019-2020. La reconstruction du pont de la rivière Port-Joli qui se fait actuellement, à proximité, serait la 1re étape de ce futur réaménagement. On a hâte de voir la suite », a-t-il conclu.