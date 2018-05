Saint-Jean-Port-Joli : la rue du Quai sera transformée en sens unique partagé

Crédit photo : Maxime Paradis

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli transformera la rue du Quai en sens unique partagé, dès cet été.

Selon le directeur général de la Municipalité, M. Stéphen Lord, ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet plus grand qui vise à améliorer la mobilité à pieds, à vélo et auto au cœur du village, principalement entre l’église et le Parc des Trois Bérets. « Il s’agit d’une première étape que nous allons tester cet été, jusqu’en septembre prochain. D’autres initiatives seront dévoilées plus tard », a-t-il mentionné.

Dans les prochaines semaines, des bollards seront donc installés sur l’entièreté du parcours de la rue du Quai, entre la route 132 et la marina. Ils diviseront la rue en deux afin de permettre la circulation automobile dans la section de droite et celle des piétons et des vélos dans la section de gauche. La Municipalité entend bien prendre le pouls des résidents du secteur dans le cadre de ce projet-pilote.