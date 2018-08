Saint-Jean-Port-Joli réfléchit à la phase 3 de son parc industriel

Crédit photo : Maxime Paradis

La phase 2 étant à peine complétée, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli réfléchit déjà à la phase 3 de son parc industriel, de confirmer le maire, M. Normand Caron.

Terminée depuis quelques mois maintenant, la phase 2 du parc industriel de Saint-Jean-Port-Joli, qui doit permettre d’accueillir des industries dites légères, est déjà complète à 50 %. Deux entreprises doivent y déménager, Écorad et Menuiserie Authentique. Une troisième, la Microbrasserie Ras L’Bock, y a également fait l’acquisition d’un terrain, de mentionner Normand Caron. « À elles seules, ces trois entreprises ont acheté 400 000 pieds carrés de terrain. Il en reste l’équivalent à vendre à l’heure actuelle », de préciser le maire.

La phase 3 devra donc ne pas se faire attendre trop longtemps selon lui. « On a déjà commencé à regarder pour trouver un nouveau secteur de développement industriel à Saint-Jean-Port-Joli. On aimerait rester dans le même coin, à proximité de l’autoroute 20, mais il faut essayer de voir ce qui est possible de faire dans le respect de la réglementation et du secteur résidentiel situé à proximité », ajoutait-il.