Saint-Jean-Port-Joli : près de 500 000 $ pour améliorer les infrastructures du Parc nautique

Crédit photo : Maxime Paradis

Ouvert en 1997, le Parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli investira 480 000 $ de plus pour poursuivre l’amélioration de ses infrastructures. Les travaux, qui toucheront principalement le bassin de la marina et le bâtiment d’accueil, doivent contribuer à augmenter l’achalandage à ces installations, dont les revenus à la Municipalité se chiffrent à 250 000 $ par année.

Annoncée vendredi en point de presse, cette somme inclut une subvention de 154 000 $ provenant de la Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique et 300 000 $ versés sur 10 ans à raison de 30 000 $ par année par la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. Le financement est complété par un prêt obtenu par le Parc nautique lui-même et endossé par la Municipalité.

Avec cet argent, le Parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli désire améliorer ses infrastructures dans le bâtiment d’accueil où il est prévu de rénover les toilettes, les douches, les terrasses et d’ajouter de meilleurs accès aux personnes à mobilité réduite. Un espace recouvert et verrouillé qui entourera un conteneur doit également être aménagé pour que les kayakistes, de plus en plus nombreux sur le Saint-Laurent, puissent disposer de leur embarcation de façon sécuritaire et prolonger leur séjour à Saint-Jean-Port-Joli.

« La marina a la réputation d’être une des plus amicales et une des plus conviviales du Saint-Laurent, mais l’instabilité des eaux jouait contre nous par moment auprès des propriétaires de bateaux. Désormais, ça ne sera plus un problème. » – Alain Fradette

Marina

Dans la marina, il est prévu l’ajout de 11 nouvelles places pour accueillir des bateaux d’une longueur allant de 40 à 50 pieds. De plus, le Parc nautique veut compléter le déploiement de bras de liaison, dont cinq avaient déjà été installés en 2016. « À l’époque, leur installation coïncidait avec les travaux réalisés à la jetée. Le tout avait coûté 90 000 $ », d’indiquer le président du Parc nautique, M. Alain Fradette.

En procédant à ces travaux à la jetée, le Parc nautique a été en mesure de diminuer les vagues entrant dans la marina qui serait soumise aux plus hautes marées du Saint-Laurent, selon M. Fradette. Les bras de liaison, quant à eux, sont venus stabiliser les bateaux amarrés aux quais. « La marina a la réputation d’être une des plus amicales et une des plus conviviales du Saint-Laurent, mais l’instabilité des eaux jouait contre nous par moment auprès des propriétaires de bateaux. Désormais, ça ne sera plus un problème », a-t-il déclaré.

Tous ces travaux doivent débuter au courant de la prochaine semaine et s’échelonner jusqu’à la fin du mois de juillet 2018.