Saint-Jean-Port-Joli à la recherche de fuites d’eau

Crédit photo : Facebook Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a constaté une augmentation importante du volume d’eau utilisé la nuit, ce qui lui fait craindre qu’il puisse y avoir des bris sur des entrées d’eau de citoyens.

Habituellement, la consommation d’eau à l’heure à Saint-Jean-Port-Joli, la nuit, est de 30 à 40 mètres cubes à l’heure et 110 à 120 mètres cubes à l’heure le jour, en moyenne.

Toutefois, la consommation est passée il y a quelques mois à environ 75 mètres cubes à l’heure la nuit, une consommation excessive selon la Municipalité.

« On a engagé des compagnies spécialisées pour faire des recherches et on ne trouve rien de majeur et on est rendu à des consommations qui sont alarmantes. On s’est dit, tout d’un coup que ça se passe chez les citoyens, c’est-à-dire les entrées d’eau qui seraient brisées », a dit le directeur général de Saint-Jean-Port-Joli Stéphen Lord.

Il invite donc à la collaboration des citoyens qui doivent écouter les bruits de la maison, près de l’entrée d’eau ou du compteur d’eau au sous-sol. Les gens pourraient entendre un son comparable à une toilette qui coule. Selon lui, l’augmentation est si importante qu’il pourrait y avoir des fuites chez plusieurs personnes. Le directeur général souhaite que les gens se manifestent pour que les problèmes soient évalués et réglés.

Chaque fuite d’eau réparée a une incidence directe sur les coûts de production à l’usine de filtration d’eau potable et bien sûr sur le compte de taxes.