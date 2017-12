Saint-Aubert remporte un prix provincial

Crédit photo : Courtoisie

Pour la première fois depuis sa création il y a 12 ans, la Corporation des Fleurons du Québec a remis deux Prix Reconnaissance, dont un à la municipalité de Saint-Aubert pour la plus belle progression dans la grille de pointage d’une classification à l’autre, et ce, dans la catégorie 5 000 habitants et moins.

Ce prix, selon Mme Annie Champagne, chargée de projets pour les Fleurons du Québec, témoigne des efforts consentis par la municipalité. Elle mérite un forfait de 15 heures de consultation avec une experte horticole, madame Lynda Beausoleil, qui ira mettre ses talents d’architecte-paysagiste au service de Saint-Aubert.

Passant de 558 à 700 points, Saint-Aubert a effectué un bond considérable dans la grille de classification des Fleurons et a ainsi rejoint les rangs des municipalités quatre fleurons.

Le maire de Saint-Aubert, M. Ghislain Deschênes, félicite le Comité d’embellissement de la municipalité pour avoir contribué à ce succès. Il remercie les membres du comité de même que les bénévoles qui y sont associés, dont plusieurs travaillant dans l’ombre.

Monsieur Deschênes remercie aussi la Corporation de Développement communautaire de Saint-Aubert inc. pour son apport financier et les membres du conseil municipal pour avoir autorisé le financement partiel de ces réalisations.

Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 12e édition de classification horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site internet www.fleuronsduquebec.com.