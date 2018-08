Saint-André a aussi son guichet automatique municipal

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Cinq municipalités du Québec, dont trois dans Côte-du-Sud, participent au projet-pilote de guichet automatique municipal mené par Desjardins et la Fédération québécoise des municipalités. Après Saint-Roch-des-Aulnaies et Kamouraska, c’était au tour de Saint-André de recevoir en début de semaine son guichet situé à l’entrée du bureau municipal.

Le comptoir de la caisse situé à Saint-André n’était pas doté d’un guichet automatique et depuis la fermeture de la caisse en mars 2018, le milieu était assez mal desservi en services financiers. « C’est définitivement un service de plus, c’est bon pour le tourisme, c’est bon pour la population », indique le maire de Saint-André, Gervais Darisse.

Le guichet requiert des frais de 2 $ pour chaque transaction de retrait d’argent. Aucun dépôt n’est possible. Il n’y a aucun frais pour la municipalité durant cette année test. Le but est de vérifier la fréquentation et les coûts.

Des bannières visibles de la route seront bientôt ajoutées pour rappeler aux automobilistes et piétons la présence du guichet.